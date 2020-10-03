تعتبر محركات أقراص الحالة الصلبة أسرع بكثير من محركات الأقراص الثابتة الميكانيكية، ولكنها ليست محصنة ضد العطل، وهي معرضة لذلك دون سابق إنذار.



وتهدف مايكروسوفت (Microsoft) إلى تجنب هذه الكارثة المحتملة من خلال إضافة ميزة جديدة لمراقبة صحة محرك الأقراص إلى نظام التشغيل "ويندوز 10" (Windows 10).



ويقول براندون ليبلانك مدير البرامج الأول في مايكروسوفت في الإعلان عن ميزة ويندوز 10 "إنسايدر برفيو بيلد 20226" (Windows 10 Insider Preview Build 20226) إن ميزة مراقبة صحة محرك الأقراص الجديدة هذه "مصممة لاكتشاف تشوهات الأجهزة لمحركات أقراص "إن في مي إس إس دي" (NVMe SSD).



سيظهر إشعار على سطح المكتب عند اكتشاف مثل هذا الخلل يفيد بأن "جهاز التخزين قد يكون معرضا لخطر الفشل ويتطلب انتباهك، ويوجد أيضا رابط قابل للنقر عليه لتحميل خيارات النسخ الاحتياطي وإدارة محرك أقراص ويندوز 10، والتي توفر أيضا مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إرسال ويندوز الإشعار.



رؤية هذا الإخطار المنبثق هي إشارة لإيقاف كل ما تفعله، والتركيز على نسخ جميع بياناتك احتياطيا، وهناك فرصة جيدة لأن تتدارك خطر فقدان محتويات جهازك.



ومن الممكن التحقق من صحة محرك الأقراص في أي وقت في الإصدار 20226، فقط انتقل ببساطة إلى الإعدادات ثم النظام وبعدها إلى التخزين فإدارة الأقراص ووحدات التخزين ثم أخيرا اختر الخصائص، حيث توجد معلومات "درايف هيلث" (Drive Health)، وهناك سترى العمر المتبقي المقدر لمحرك الأقراص ودرجة حرارته الحالية وأي تحذيرات بنص أحمر اللون، ويوجد أيضا خيار "النسخ الاحتياطي الآن" إذا أردت القيام بهذه الخطوة.



أما إذا كنت لا ترغب في استخدام خيار النسخ الاحتياطي لويندوز (Windows) فإن هناك عددا من تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائعة للاختيار من بينها، ويمكنك دائما اتخاذ إجراء وقائي باستخدام خدمة النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت.



