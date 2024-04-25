الاستفزاز المغربي بدأ في المطار

بدأت الاستفزازت المغربية منذ وصول بعثة نادي اتحاد الجزائر إلى مطار وجدة، مساء اليوم الجمعة.

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية وخروج بعثة ممثل الكرة الجزائرية من المطار تجمع العشرات في المسار الذي يفصل بين بهو المطار والحافلة التي تقل الفريق إلى الفندق، وبدؤوا في إطلاق هتافات سياسية حول القضية الصحراوية خاصة بعد مرور رئيس النادي كمال حسينة والمدير الرياضي توفيق قريشي، كما رفع البعض الآخر لافتات للخريطة المزعومة غير المعترف بها أمميا، والتي تضم أراضي الصحراء الغربية المحتلة إلى خريطة المغرب.

وانتشر شريط فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة التي توحي بأن استغلال السلطات المغربية للرياضة من أجل تمرير أجندات سياسية سيتواصل في مقابلة العودة، وذلك من خلال ارتداء الفريق المحلي، نهضة بركان، لقميص يحمل "خريطة وهمية" وهو ما سيدفع اتحاد الجزائر للانسحاب من المباراة وفق ما صرح توفيق قريشي سابقا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد رفض، اليوم الجمعة، الطعن الذي قدمته إدارة اتحاد العاصمة بخصوص قرار لجنة المسابقات التي اعتبرته خاسرا 3-0 في مقابلة الذهاب، وبالتالي سيتجه النادي العاصمي إلى محكمة التحكيم الرياضي (تاس).