محرز يفشل..

لم يتمكن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، من الإيفاء بوعده للجماهير، ليواصل الهلال سلسلة انتصاراته القياسية في الدوري السعودي للمحترفين.

واقتنص الهلال انتصارًا مثيرًا من الأهلي بنتيجة 2-1 مساء الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" في مباراة مؤجلة من الجولة 28.

وتأخر الزعيم في الشوط الأول، لكنه عاد بريمونتادا متأخرة قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وحقق الهلال فوزه رقم 23 على التوالي في الدوري السعودي، وهو رقم غير مسبوق.

وقال محرز، في تصريحات لشبكة SSC السعودية عقب فوز الراقي على ضمك 4-1 الخميس الماضي "الهلال لم يخسر أي مباراة، لكننا قادرون على الفوز عليه خصوصًا أننا سنلعب على أرضنا. أعتقد أنه إذا قدم كل لاعبي أهلي جدة أفضل ما لديهم، سنحقق الفوز".