طواف الجزائر: الإريتيري هاغوس يحافظ على القميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري، أيوب فركوس، بالمرحلة السابعة لطواف الجزائر-2024، بينما حافظ الإريتيري ميرون تيسهوم هاغوس، على القميص الأصفر، اليوم السبت، في سباق بين سطيف وقسنطينة على مسافة 129,4 كلم، بمشاركة 69 دراجا من 16 فريقا.

وقطع أيوب فركوس، المنتمي لفريق المركز العالمي (مركز إفريقيا للاتحاد الدولي) مسافة السباق في 2 سا 36 د 12 ثا، متفوقا على الرواندي اويدوهاي، بنفس التوقيت، بينما حل مواطنه يوسف رقيقي (فريق تيرينغانو الماليزي) في المركز الثالث، بتوقيت 2 سا 36 د 57 ثا.

وفي الترتيب العام، حافظ ميرون تيسهوم هاغوس (منتخب إريتيريا) على القميص الأصفر وريادة الترتيب العام بتوقيت 23 يا 04 د 49 ثا، متقدما على الجزائري نسيم سعيدي (23 سا 05 د 19 يا) والهولندي لارس كوادفيلياك (23 سا 05 د 27 ثا).

وتواصل قافلة طواف الجزائر للدراجات مسيرتها في هذه النسخة الـ24، بإجراء المرحلة الثامنة، يوم غد الأحد، بين قسنطينة وسكيكدة على مسافة 117,4 كلم.