لا جديد في المقدمة وصراع البقاء يشتد

يواصل ترجي مستغانم بخطى ثابتة مسيرته نحو تحقيق حلم أنصاره المتمثل في الصعود إلى قسم الأضواء، بعدما فاز، اليوم السبت، على الضيف شباب المشرية بنتيجة عريضة (4-1) في إطار الجولة الـ27 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

ورفع أشبال المدرب بن دريس رصيدهم إلى النقطة الـ66، محافظين على فارق الخمس نقاط الذي يفصلهم عن الملاحق رائد القبة الذي حقق بدوره الانتصار على حساب مضيفه صفاء الخميس (1-2).

وسيكون "الحواتة" على موعد مع مقابلة صعبة في الجولة المقبلة عندما يتنقلون إلى مدينة الأربعاء لمواجهة الأمل المحلي الذي يصارع من أجل تفادي السقوط.

في المقابل يتواصل الصراع بين عدة أندية من أجل البقاء بعد تأكد سقوط كل من شبيبة قير العبادلة وأولمبي المدية، حيث حقق نصر حسين داي فوزا ثمينا على حساب غالي معسكر (1-0) وهو نفس الأمر لوداد بوفاريك على حساب أمل الأربعاء (4-3)، في حين تعادلت شبيبة تيارت على أرضية ميدانها مع جمعية وهران (1-1).

وستكون الثلاث جولات الأخيرة في الموسم مثيرة في مجموعة وسط غرب وذلك من أجل التعرف على هوية الصاعد للرابطة المحترفة الأولى أو النازل الثالث لقسم ما بين الرابطات.