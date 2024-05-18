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رياضة

بونجاح يتحدث عن وجهته المقبلة (فيديو)

18 ماي 2024 ()

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تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم السبت، عن وجهته المقبلة بعدما تأكد رحيله عن نادي السد القطري نهاية هذا الموسم.

وفي إجابة على سؤال لقناة "بي إن سبورت"، أكد بونجاح أنه لم يحدد بعد مستقبله، ثم عاد ليكشف أنه قريب من اللعب في الدوري السعودي.

وساهم بونجاح، مساء اليوم، في تأهل فريقه إلى نهائي كأس الأمير بعد تجاوز الدحيل بهدف دون مقابل في نصف النهائي، حيث يأمل ابن الباهية في التتويج خلال آخر مقابلة له مع "الزعيم".

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