تعادل سلبي برادس والحسم في القاهرة

انتهت مقابلة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي احتضنها ملعب رادس في العاصمة التونسية، اليوم السبت، بين الترجي وضيفه الأهلي المصري بنتيجة التعادل السلبي.

وقبيل بداية المواجهة رسمت جماهير شيخ الأندية التونسية صورا رائعة عن طريق "تيفو" تضامني مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدوانا صهيونيا غاشما منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولم ترقى المقابلة إلى مستوى تطلعت الجماهير وغلب عليها التحفظ من الجانبين حيث لم تهتز شباك الحارسين رغم بعض المحاولات من لاعبي الفريقين.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب القاهرة الدولي معقل الفريق المصري يوم السبت الخامس والعشرين من ماي الحالي.

ورغم غياب الأندية الجزائرية عن النهائي، تواجد مدافع "الخضر" محمد الأمين توقاي رفقة النادي التونسي، كما قاد ثلاثي التحكيم الجزائري بقيادة مصطفى غربال المقابلة باقتدار.