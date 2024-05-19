عبد اللاوي يبرر تدخينه للسيجار

قدم قائد مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي اعتذاراته عن احتفاليته المثيرة للجدل بعد تتويج فريقه بلقب بطولة الجزائر 2024 وبرر سلوكه بأنه تعبير عفوي عن الفرحة الجنونية التي فرضها التتويج باللقب الثامن في تاريخ المولودية بعد 14 سنة من الانتظار ولجأ مدافع المولودية لتدخين السيجار بعد فوز فريقه أول أمس الجمعة على اتحاد العاصمة وتتويجه بطلا للجزائر لموسم 2023/2024 وشاركه لاحقا زميله في الدفاع جمال بن العمري.

وقال عبد اللاوي خلال نزوله ضيفا على برنامج في الـ90 على التلفزيون الجزائري "كنت حتى قبل أن يصفر الحكم نهاية المباراة في عالم أخر ، قلت لجمال (بن العمري) تكلم مع الحكم وقل له أن يصفر فإنني أريد أن أفرح واحتفل" وأضاف " كانت فرحة جنونية ، لا يمكننا التحكم فيها بعد موسم شاق وطريقة التعبير عنه تختلف فهناك من يبكي وهناك من ركض نحو والده وهناك من لم يصدق ما حدث وما قمت به سبق وأن حدث في عدد من ملاعب العالم". وتمنى اللاعب السابق لاتحاد العاصمة ألا يكون عبر سلوكه هذا قد أثر على الأطفال الذين شاهدوا صور تدخينه للسيجار حيث خصهم بالاعتذار وتابع يقول "هناك أطفال شاهدوا الصور أتمنى ألا نكون قد أثرنا عليهم من الجانب السلبي فنحن بالعكس أردنا تقديم صورة جميلة عن لاعبي المولودية واللاعب المحلي والجزائر ككل، أعتذر للأطفال فأنا لم أقم بهذه الأمور في حياتي العادية" .