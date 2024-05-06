بيتكوفيتش يزور نجم مڨرة

سجّل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش، عشية اليوم، حضوره مع مساعديه في ملعب " الإخوة بوشليڨ" بمڨرة، لمتابعة تدريبات تشكيلة نجم مڨرة.

واغتنم مدرب الخضر الفرصة لتحية اللاعبين والطاقم الفنّي قبل أن يتابع أطوار الحصة التدريبية، والاجتماع بعدها مع رئيس نجم مڨرة عز الدين بن ناصر و المدرب اليامين بوغرارة و طاقمه. وفي ختام الزيارة ، قام رئيس نجم مڨرة عز الدين بن ناصر بإهداء قميص النادي للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. والجدير بالذكر، أن زيارات بيتكوفيتش ومساعديه لأندية الرابطة المحترفة تندرج ضمن برنامج عمله الذي اشترطته عليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في عقده.