قضايا معالجة من طرف مصالح أمن ولاية تلمسان

تمكنت مصالح أمن بولاية تلمسان من معالجة العديد من القضايا حيث ألقت القبض على سارق 150 مليون في حالة تلبس راح ضحيته شخص كان يحمل مبلغ مالي يقدر بـ150 مليون سنتيم بعد أن سحبه من إحدى البنوك متوجها إلى مسكنه ليباغته السارق بعد تتبعه ويختطف منه أمواله ويلوذ بالفرار، أفراد شرطة الأمن الحضري العاشر الذين قاموا بملاحقة المشتبه فيه وتوقيفه مع استرجاع كامل المبلغ المالي المسروق بعد استكمال الإجراء القضائي تم تقديمه أمام نيابة الاختصاص.

من جهة أخرى، تمكن أفراد الشرطة بالأمن الحضري 13 من توقيف مروج المشروبات الكحولية وحجز حوالي 1000 وحدة منه بعد استغلال معلومات مفادها قيام المعني ببيع المشروبات الكحولية داخل ملكية عقارية متمثلة في منشأة لبئر ارتوازي حيث تمت مباغتته وتوقيفه مع حجز المشروبات الكحولية وبموجب إجراء قضائي تم تقديم المعني أمام محكمة تلمسان.

في حين تم توقيف دراجة نارية بوثائق مزورةعلى إثر دوريات مراقبة من طرف مصالح الأمن الحضري الثالث لفت انتباههم شخص مشتبه فيه يقود دراجة نارية تم توقيفه وإخضاعه لدراسة حالة تبين من خلالها أن الرقم التسلسلي للدراجة النارية غير مطابق مع إحداث به تغيير ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.