نظام جديد لطلب "الفيزا الفرنسية "

أعلن مركز VFS GLOBAL، عن اتباع نظام جديد لطلب وحجز مواعيد طلب التأشيرة، وهذا من أجل تحسين الخدمات للراغبين في الحصول على الفيزا الفرنسية.

وأوضح بيان المركز ، أنه ابتداء من 6 ماي 2024، على الراغبين في طلب موعد لتقديم ملف طلب تأشيرة إقامة قصيرة، التسجيل على المنصة التالية: https://appointment.vfsglobal.com. dz/forms/ FRDZ/.

على أن تكون التسجيلات من 6 إلى 15 ماي. وأضاف المركز أنه على الراغبين في التسجيل في الرابط للحصول على موعد تقديم ملف طلب تأشيرة اتباع بعض الخطوات التالية: تسجيل نموذج طلب تأشيرة الإقامة القصيرة على موقع France-Visas: https://france-visas.gouv.fr وبعد الاتصال بمنصة المواعيد، ادخال عنوان البريد الإلكتروني الشخصي ورقم الهاتف الشخصي الذي يجب أن يكون مطابق للرقم المذكور في نموذج طلب التأشيرة.

وبعدها سيتم إرسال رمز الاستخدام لبدء عملية التسجيل. ويتم التحقق من نفس الرمز المستخدم في يوم الموعد. وبعد التحقق من صحة رمز الاستخدام الفردي في صفحة التسجيل، يمكن للمعني اختيار فئة التأشيرة مع تحديد السبب الرئيسي للرحلة.

وفي حالة طلبات المواعيد الجماعية، أشار المركز أنه يجب ذكر عدد المتقدمين المتوقع مرافقتهم لمقدم الطلب الرئيسي. علما أنه لا يمكن تعديل هذه الخانة لاحقا. ويجب على المعني تحميل نسخة واضحة من جواز سفر وإدخال الرقم المرجعي لتأشيرات فرنسا.

كما سيطلب من المعني تلقائيًا تحميل نسخة جواز السفر للمتقدمين الآخرين. إذا قام باختيار أكثر من متقدم في الخطوة السابقة. وسيتلقى المعني بمجرد إتمام التسجيل، رسالة بريد إلكتروني تؤكد نجاح التسجيل وكلمة مرور يستخدمها المعني لتسجيل الدخول إلى حسابه، وسيتم تحديد موعد له حسب التوفر بين اليوم السادس عشر ونهاية شهر تسجيله.

ويمكن لطالب التأشيرة قبول الموعد وتأكيده خلال 48 ساعة مع اختيار طريقة الدفع المتاحة. وأضاف بيان المركز أنه إذا لم يتم الدفع خلال المهلة الزمنية، فسيتم إلغاء الموعد المقترح تلقائيًا، كما يمكن للمعني رفض الموعد المحدد.

وبعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتلقى المعني رسالة تأكيد الموعد عبر البريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني المسجل. appointment.vfsglobal.com