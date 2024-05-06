ملعب الدويرة .. تعليمات الوالي

أشرف، صباح اليوم الإثنين، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على زيارة عمل وتفقد قادته لمعاينة وتيرة سير وتقدم الأشغال الجارية على مستوى ملعب الشهيد علي عمار المعروف بـ"علي لابوانت" بالدويرة.

وخلال الزيارة الوالي تفقد مشروع تهيئة المداخل والمسالك المؤدية إلى الملعب، حيث أسدى تعليمات للمسؤولين القائمين على المشروع.

وتمثلت التعليمات في ضرورة توسعة الطريق المحاذي للملعب، الحرص على تشغيل الإنارة على طول كل الطرقات المؤدية إلى الملعب، مضاعفة الموارد المادية والبشرية لاستكمال الأشغال وفق الآجال التعاقدية، التسريع في وتيرة انجاز مواقف السيارات، تسريع أشغال تهيئة وادي "بوصوار" بالدويرة، العمل على تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء المجاورة للملعب لإعطاء لمسة جمالية وتكثيف عمليات التشجير بمحيط الملعب.