فتحت مكتبة "ناجي ميغا بوكستور" التي تعد أكبر مكتبة في الجزائر وتقع في حي عميروش ببلدية حسين داي بالعاصمة أمس السبت أبوابها للجمهور الذي توافد بكثرة منذ الساعات الأولى بدافع الشغف وحب القراءة .

وتشكلت طوابير منذ الساعات الأولى لافتتاح المكتبة تتكون في الغالب من الشباب الجامعيين و المتمدرسين. و قدر حرس مسيرو هذا الفضاء المخصص للكتاب على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل دخول الزوار للمكتبة من بينها أن لا يتعدى عدد المتواجدين داخل المبنى 40 شخصا و نفس الشيء عند التنقل بين طوابق البناية إضافة إلى حمل الكمامة.

يجد المتجول في هذا الفضاء الذي جاء في ظرف صعب تقلصت فيه الأنشطة الثقافية عموما وتلك المتعلقة بالكتاب بصفة خاصة بعد تأجيل موعد معرض الجزائري الدولي للكتب ( سيلا) الفرصة لتعويض الفراغ باقتناء كتب جديدة.

وقد لوحظ اهتمام خاص من قبل الأهالي بكتب الأطفال في غياب الدراسة وأيضا بالأدوات والمحفظات الجميلة التي عرضت في الأجنحة التي خصصت لكتب الأطفال.

تتكون هذه المكتبة المشيدة فوق مساحة 1300 متر مربع من 3 طوابق تحتضن في ثناياها وسط ديكور أنيق وجذاب 1400 كتاب معروض و 40.000 في المخازن تتناول مختلف الاختصاصات حيث تنوعت ما بين ا

لكتب العلمية والأدبية والكتاب الشبه مدرسي خاصة القواميس والأطالس و الموسوعات. ويجد عشاق الرواية و الفنون الأدبية الأخرى أيضا ضالتهم في هذه المكتبة الجديدة لـ"مجموعة العزة والكرامة للكتاب" التي سبق و أن أنشأت مكتبات في كل من وهران و تلمسان و سطيف و بشار و غيرها.

ويؤكد رضوان لمسيوي أحد مسيري المجموعة أن هناك اهتمام كبير بنوعية المحتوى والشكل و طريقة التقديم لوضع منتوج يتمتع بالجودة في متناول القارئ.

وأشار المتحدث في سياق أخر إلى أن المجموعة المسيرة لهذه المكتبة لها خبرة في النشر و التوزيع تتعامل مع دور نشر لها خبرة ومحترمة منها دور نشر مصرية و لبنانية وأيضا و سورية و أردنية وأيضا هاشات (Hachette ) الفرنسية خاصة بالنسبة للقواميس .

لا تتوقف مهمة المكتبة في توفير وبيع الكتب بل هناك كما قال لمسيوي مشاريع أخرى تتمثل في فضاءات خاصة بالبيع بالإهداء ولقاءات ثقافية وفكرية إلى جانب رواق للمعارض الفنية.