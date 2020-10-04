اختار المكتب الفيدرالي للفاف، اليوم الأحد، شبيبة القبائل كممثل ثاني للجزائر في منافسة كأس الكاف. وأعلنت إدارة شبيبة القبائل، عبر الحساب الرسمي للفريق "فيسبوك"، عن اختيار الفريق كممثل ثاني للجزائر، في الطبعة المقبلة من كأس الكاف.

ويأتي هذا القرار، بالنظر لعدم استكمال منافسة كأس الجمهورية، واحتلال الشبيبة للمرتبة الرابعة في ترتيب بطولة الموسم المنصرم.

وستكون الجزائر ممثلة في المنافسات الإفريقية، بكل من شبيبة القبائل، ووفاق سطيف ضمن كأس الكاف، بالإضافة لشباب بلوزداد، ومولودية الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا.