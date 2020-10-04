أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية “بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج”.



وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، دعا إلى تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنراست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية”



كما طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.



