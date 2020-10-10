عثر اليوم السبت على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وقد تعرضت للحرق بحي تهقارت الغربية بضواحي مدينة تمنراست.

وتتواجد حاليا بعين المكان مصالح التدخل للحماية المدنية والدرك الوطني، حيث باشرت المصالح المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه الجريمة.

للتذكير شهدت ولاية سطيف حادثة مماثلة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للولاية ليلة الأربعاء إلى الخميس من أجل نقل جثة امرأة في العقد الثالث من العمر وجدت محترقة ومغطاة بعجلات مطاطية بغابة فيض غريب التابعة لبلدية العلمة (شرق سطيف).

كما عرفت ولاية بومرداس قضية مشابهة يوم الجمعة الماضي، تمثلت في حرق الفتاة شيماء.