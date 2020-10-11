أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة إختطاف الأشخاص وهذا بتسليط أقصى العقوبات تصل إلى حد الإعدام .



و قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لدى نزوله ضيفا في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون الجزائري اليوم الأحد ، إن ظاهرة إختطاف الأشخاص وعلى وجه الخصوص الأطفال تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، مشيرا أن التشريعات القانونية الجديدة تسلط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة الضحية والسجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للأذى .



و عليه أفاد وزير العدل حافظ الأختام ، أن مشروع القانون الخاص بظاهرة إختطاف الأشخاص والذي صادق عليه مجلس الوزراء حمل صفة الردع ، بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا .



و في هذا الصدد أضاف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن ظاهرة إختطاف الأشخاص تعد أخطر الجرائم في المجتمع و أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة، وبه شقين ، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف و الثاني يتعلق بتجريم هذه الجريمة.



و عن ظاهرة الإعتداءات على الأشخاص و الممتلكات أو ما يعرف بجرائم عصابات الأحياء جدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ، الحرص الدولة على التصدي لعصابات الأحياء التي تزرع الرعب وسط المواطنين و تهدد الممتلكات الخاصة و العمومية .



