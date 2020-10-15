رد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عند نزوله ضيفا اليوم على ركن "فطور الصباح" على بعض الأسئلة طرحت له من طرف قراء عبر صفحة "الخبر" على فايسبوك.

هل توقف مشروع ديزرتك؟

السؤال هذا يمنحني الفرصة للتوضيح أنني لست ضد الطاقات المتجددة كما تم الترويج له مؤخرا، بل بالعكس فهي حتمية وخيار حتمي واستراتيجي بالنسبة لنا. فاللجوء إلى الطاقات المتجددة سيخفف الضغط على الطاقات التقليدية، غاز وكهرباء وغيرها.

ضف إلى ذلك، رئيس الجمهورية يولي لها أهمية بالغة والدليل تخصيص وزارة بأكملها وهي وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

لماذا لا يتم اعتماد معايير "أورو" في البنزين الجزائري؟

مختلف أنواع الوقود التي نطرحها في المحطات ذات جودة عالية ومطابقة لكل المعايير الدولية. وحتى لما سيتم سحب البنزين العادي قريبا، فإن الوقود بدون رصاص الذي سيخلفه سيكون ذا جودة عالية ومطابق للمعايير.

هل تم التخلي عن مشروع مصفاة سيدي عابد بتيارت؟

حاليا المشروع مجمد..لماذا؟ لأننا لم نستغل كل طاقاتنا في مجال التكرير سواء في سكيكدة وأرزيو وأدرار، وقريبا ستدخل محطة حاسي مسعود حيز الخدمة، فكيف ننشئ مصفاة جديدة ونحن لم نستغل كل طاقاتنا في هذا المجال؟. قد يقول البعض لماذا مصفاة في حاسي مسعود وليس في مكان آخر؟ الجواب هو أن المنطقة الجنوبية والمنطقة الجنوبية الشرقية من أكبر مستهلكي المازوت.

مثلا محطة تزويد المياه من عين صالح إلى تمنراست، المياه في طريقها تمر عبر ست محطات ضخ كل محطة تحتاج لتشغل شاحنة صهريج مازوت يوميا، وهذا المازوت نجلبه حاليا من سكيكدة! .ودخول مصفاة حاسي مسعود سيخفف الكثير من الأعباء.

لماذا لا تنافس سوناطراك الشركات العالمية في مجال الاستثمار؟

سوناطراك لها استثمارات في الخارج، هي قليلة ومحدودة، مثلا في النيجر، العراق، البيرو وغيرها وتبقى مشاريع صغيرة. فلا نملك القدرات التقنية والمالية والبشرية لمنافسة كبريات الشركات العالمية، مثل "ايكسون موبيل" أو "بي بي". المشكل هنا هو أنه في السابق لم تكن فيه استمرارية ومتابعة في هذا المجال.

تطالعون لاحقا عبر صفحات "الخبر" كل ما قاله الوزير عند نزوله ضيفا على ركن "فطور الصباح".