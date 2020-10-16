أحالت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة 57 موظفا ببريد الجزائر و الفرع المحلي للصندوق الوطني للتقاعد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة لتورطهم في جرم "التزوير و السحب الاحتيالي لأموال من حساب امرأة متوفاة"، حسب ما علم اليوم الجمعة من بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر الأمني بأن حيثيات القضية تعود إلى قيام المديرية الجهوية للبريد بقسنطينة بتحرير عريضة شكوى مفادها قيام شخص بسحب احتيالي لأموال من حساب امرأة متوفاة، مضيفا بأن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية أثبتت وجود 129 سحب احتيالي لأموال من حساب ذات المرأة المتوفاة بقيمة تجاوزت 2 مليون دج على مستوى عديد مكاتب البريد بالولاية, علاوة على الإهمال في التجديد السنوي لمنحة التقاعد الخاصة بالمعنية.

واستنادا لذات الوثيقة فإنه بالموازاة مع ذلك تم أثناء مجريات التحقيق التوصل إلى قضية أخرى تتعلق ب"التزوير و استعمال المزور في مستند محاسبي (صك نجدة)."

وتتم متابعة المعنيين، حسب البيان، عن قضية "سرقة أموال عمومية و المشاركة و الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و الإساءة في استغلال الوظيفة و المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات من خلال إعادة تجديد دفع معاش امرأة متوفاة و التزوي ر و استعمال المزور في مستند مصرفي رسمي (صك نجدة)."