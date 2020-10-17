تقدم السفير و المنسق الدائم للأمم المتحدة بالجزائر و ممثل الفاو، اريك اوفرفست بتهانيه الحارة للجزائر على وضعها استراتيجية تعاون متعددة المؤسسات وتخطيط صحي استعجالي تبينت "فعاليتهما" في مكافحة كوفيد-19.

وخلال الاحتفال باليوم العالمي للتغذية 2020 الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم السبت بالجزائر العاصمة صرح أوفرفاست: "أود أن أتقدم بتهاتني الحارة للجزائر على اتخاذها إجراءات صارمة وفعالة لمواجهة الجائحة".

كما هنّأ في نفس السياق الجزائر على اتخاذها في المقابل ردا صحيا وبرنامج دعم قطاع الفلاحة وتدابير أخرى مفيدة من أجل تعزيز العرض وتلبية الطلب على المواد الغذائية خلال الأزمة الصحية.

وأشار أوفرفست الذي يمثل الفاو بالجزائر (لغياب ممثله بالنيابة) أنه من خلال إجراءات المرافقة هذه للفلاحين مكنت الجزائر المنتجين والمحولين من مواصلة العمل بفعالية وترك سلاسل التموين الغذائي مفتوحة ومؤمنة".