أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الجمعة من ولاية بسكرة أن "الجزائر تراهن على تصدير فائض إنتاجي يقدر ب 20 مليون طن من الإسمنت".

وأوضح الوزير لدى إعطائه إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة بـ5 آلاف طن من الإسمنت المنتج من طرف مصنع سيلاس برا نحو دولة النيجر أن "الجزائر لديها إمكانيات صناعية لإنتاج أكثر من 40 مليون طن سنويا من الإسمنت", مبرزا بأنها "تحتاج ما بين 20 و22 مليون طن لتلبية احتياجاتها المحلية".

وصرح في هذا الصدد أنه "سيتم تصدير الفائض من المنتوج الذي سيضمن دخلا ماليا بقيمة 900 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "دائرته الوزارية حددت 10 مجالات إنتاجية على المستوى الوطني من بينها تصدير الإسمنت كاستراتيجية لسنة 2021 ".