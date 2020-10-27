دخلت إدارة أولمبي المدية في سباق مع الزمن في الساعات المقبلة من أجل استكمال قائمة تعداد اللاعبين الذين تسعى إدارة الرئيس بوقلقال إلى انتدابهم قبل نهاية الآجال القانونية التي تنتهي مساء اليوم ، وقد أدخل عدم توقيع المدافع خليلي القادم من فريق بن قردان التونسي الذي قرر الالتحاق أمس بنجم مقرة الأولمبي في ورطة حقيقية الذي تمكنت أمس إدارته من ترسيم الاتفاق مع وسط ميدان دفاعي قاريش رياض وسط ميدان دفاع قادما من مولودية سعيدة،

ومن المنتظر حسب مصدر من الفريق أن يلتحق مدافع آخر ويتعلق الأمر برياض كنيش المدافع السابق لشباب بلوزداد بتعداد الأولمبي في الساعات المقبلة .

من جهة أخرى أنهى اليوم الأولمبي بقيادة مدربه شريف حجار ومساعده عوامر عبدالغني المرحلة الثانية من التحضير بملعب إمام إلياس قبل التنقل في نهاية الشهر الجاري إلى مدينة عنابة لاستكمال تحضيرات الأولمبي التي ستكون من الجانب التقني والفني، وقد توصل الطاقم الفني إلى برمجة وديتين للوقوف على استعدادات اللاعبين وسيكون اللقاء الأول هذا الخميس بالجزائر العاصمة أمام مولودية الجزائر واللقاء الثاني سيكون بقسنطينة أمام الشباب المحلي في الثالث من الشهر المقبل .