أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، اليوم الأربعاء، أن مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، قامت يوم أمس بتلمسان، بإلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار، الذي أطلق سراحه مؤخرا بمالي رفقة 200 إرهابي آخر مقابل إطلاق سراح ثلاثة رهائن أوروبيين.

وحسب البيان، فإن المعني الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، تم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من (200) إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين.

ومعلوم أن فرنسا ضغطت لإطلاق سراح 200 إرهابي مقابل إطلاق سراح الرهينة مريم بيترونين.

وأضاف البيان "إن هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله."