أكدت مجلة الجيش في عددها الخاص لشهر نوفمبر أن تزكية الشعب الجزائري للدستور الجديد سيقود البلاد نحو تغيير جذري لنمط الحكم.

وجاء في افتتاحية المجلة "من الطبيعي أن تكون جزائر ما بعد غرة نوفمبر 2020 امتدادا لنوفمبر 1954 التي قدم خلالها الشعب الجزائري تضحيات جسام لتحرير بلادنا من استعمار غاشم، فمثلما خاض بالأمس في كفاح مسلح هاهو اليوم قد هب ليقول كلمته الفصل لترسيخ دعائم دولة القانون وضمان تماسك الدولة ومؤسساتها".

وأضاف كاتب الافتتاحية "ولأن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن، فقد تحلى شعبنا بنكران الذات وحكم صوت العقل وغلب مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى، فأنجح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ممهدا بذلك الطريق لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة وتحقيق تطلعاته في جزائر قوية، آمنة ومزدهرة".

وتابع " فبدستور نوفمبر ستكون الجزائر أكثر صلابة وتفتحا على نحو يكرس التداول الديمقراطي على السلطة ويضمن التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته، بما يحدث قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي التي كانت سببا في زعزعة هيبة الدولة وفقدان ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية".

وشددت الافتتاحية التأكيد على أن الجزائر الجديدة ستتجسد على أرض الواقع من خلال جملة من الإصلاحات العميقة التي كرسها دستور نوفمبر 2020.