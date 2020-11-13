أعلن سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر عن إقدام المغرب بإطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات، حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة، حسبما نقلت عنة اليوم الجمعة الإذاعة الجزائرية.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أنه "في خرق سافر لوقف إطلاق النار قامت قوات الاحتلال المغربي اليوم الجمعة بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات".

وأضافت بأن قوات "جيش التحرير الشعبي" قامت بـ: "الرد المناسب" على ماوصفته بـ"الاعتداء السافر".

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت في وقت عن قرار الرباط التحرك عسكريا لمواجهة ما قالت أنه "استفزازات البوليساريو الخطيرة".

وذكرت تقارير إعلامية إن الجيش المغربي باشر عملية عسكرية في منطقة الكركرات بالصحراء بعد توتر متصاعد في المنطقة منذ أسابيع.

وأكدت الخارجية المغربية أن "تحركات البوليساريو في الصحراء ينسف فرص إطلاق العملية السياسية".

من جهتها، أكدت "إذاعة فرنسا الدولية" على موقعها الإلكتروني إن "المغرب قد أعلن إطلاقه عملية عسكرية في الكركرات" المحاذية للحدود مع موريتانيا.