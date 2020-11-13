استنكرت الجزائر بشدة ما وصفتها بـ"الانتهاكات الخطيرة" لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة.

ودعت الجزائر في نفس البيان إلى "الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها".

كما أكدت الجزائر أن المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مدعوان إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الجزائر تنتظر من "الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".

وجددت الجزائر –حسب البيان- مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق.