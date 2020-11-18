قد تتسبب عوامل عديدة بتشقق الشفاه وجفافها، مثل الطقس ولعق الشفاه الزائد، ومع أن الأمر قد يكون عارضاً لدى البعض، إلا أنه قد يتحول لمرض جاد هو التهاب الشفة (cheilitis) أو التهاب زاوية الشفة.

من الممكن تدارك تشقق الشفاه العارض وجفافها بخطوات بسيطة، أما الحالات المتقدمة فيجب التعامل معها طبياً.

والأعراض التي قد تترافق مع تشقق الشفاه: الجفاف العام، قشور على الشفاه، تقرحات في الشفة، تورم، نزيف. أسباب تشقق الشفاه وأهم الأمور التي قد تتسبب بتشقق الشفاه .

1- الجفاف وسوء التغذية: من الممكن أن يتسبب التجفاف في تشقق الشفاه، وهذه بعض أعراض التجفاف: الدوخة، الإمساك، نقص البول، جفاف الفم، صداع. كما وقد يتسبب سوء التغذية كذلك بتشقق الشفاه، وهذه أهم أعراضه: ضعف العضلات، النفخة، ضعف العظام، ضعف الأسنان .

2- بعض العلاجات والأدوية:هذه بعض الأدوية التي قد تتسبب في زيادة فرص التعرض لتشقق الشفاه:

مكملات فيتامين أ.

الريتينويدات، مثل الريتين أ.

الليثيوم المستخدم في علاج مرض ثنائي القطب.

العلاجات الكيميائية.

علاج تشقق الشفاه: أهم القواعد والخطوات التي تساعد الشفاه المشققة على الشفاء والالتئام بسرعة: عدم قشر الجلد الميت عن الشفاه باستخدام اليد، فهذا يبطئ عملية الشفاء وقد يسبب نزيف الشفاه.

تجنب تقشير الشفاه، بل القيام بتطبيق كميات مناسبة من مرطب الشفاه بدلاً من ذلك.

الابتعاد عن أية مواد قد تتسبب في تشقق الشفاه أو تحسسها.

من الممكن تقشير الشفاه في بعض الحالات ولكن بلطف شديد وبمكونات طبيعية، مثل السكر.

قم بتطبيق مرطب شفاه مناسب يحتوي على جل البتروليوم أو على زيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو على الشفاه وبسخاء قبل النوم.

طرق حماية الشفاه من التشقق: عليكي أن لا تهمل القيام بالخطوات التالية لحماية شفاهك من الجفاف والتشقق: استعمال مرطب الشفاه بطريقة صحيحة هذه هي القواعد الصحيحة

1- استعمال واختيار مرطب الشفاه المناسب: عند اختيار مرطب الشفاه الخاص، احرص على احتوائه على جل البتروليوم، فهذه المادة ضرورية للحفاظ على رطوبة الشفاه وحمايتها من التشقق.

قبل وضع أحمر الشفاه، يفضل استعمال مرطب الشفاه الشفاف أولاً كأساس لحماية الشفاه. يفضل وضع مرطب الشفاه على الشفاه صباحاً قبل المكياج، ومساء قبل الخلود للنوم.

2- شرب ماء كافي يومياً نظراً لأن التجفاف هو أحد أهم أسباب تشقق الشفاه، يجب المواظبة على شرب كميات كافية من الماء يومياً.