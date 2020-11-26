كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، عن أخر التطورات العسكرية بين الجيش الصحراوي وقوات الجيش المغربي المتخندقة على الجدار الذل والعار.

وأوضح بلاغ يحمل رقم 14 لوزارة الدفاع الصحراوية، أنه "نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات عنيفة إستهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدران الذل والعار والتي تحولت بفعل القذائف إلى جحيم ملتهب فوق رؤوس جنود الاحتلال والعدوان بحسب البلاغ 14 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني قبل قليل".

وبحسب نفس البلاغ فقد شهد يومً أمس وصباحً اليوم تنفيذ هجومات مظفرةً نفذها أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين، الذين جعلوا من ميادين الشرف بركانا مشتعلا تحت أقدام جنود الاحتلال وهم يقضون لياليهم تحت رحمة القذائف والرشاشات.

وقد شهد يومً أمس الأربعاء، تنفيذ هجمات عنيفة استهدفت مواقع العدو التالية:

- قصف مركز إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

- قصف مكثف إستهدف جحور قوات الاحتلال بقطاع البگاري .

- قصف عنيف إستهدف قوات العدو المتخندقة بمنطقة گلب أظليم بقطاع تشلة.

- قصف مركز إستهدف قوات العدو بمنطقة فدرة التمات بقطاع آمگالا.

- قصف مكثف إستهدف نقاط تخندق العدو في منطقة روس ديرت بقطاع حوزة.

وخلال نهار اليوم الخميس، تم إستهدفت كتائب جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مواقع العدو التالية:

- قصف عنيف إستهدف قواعد جنود الإحتلال في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

- قصف مركز إستهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة أمكلي أزگلمة بقطاع آمگالا.

- قصف مركز إستهدف قواعد الاحتلال في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

- قصف عنيف إستهدف مواقع قوات الاحتلال في قطاع المحبس.

وتتوالى هجمات أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي مكبدة قوات الاحتلال المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.