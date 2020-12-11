توفي، ليلة أمس، عميد الأغنية البدوية، بن بريك إبراهيم المعروف في الوسط الفني بالشيخ إبراهيم التخمارتي بمستشفى وهران، عقب نقله في حالة حرجة متأثرا بالمرض.

وأكدت مديرية الثقافة لولاية تيارت ليلة أمس، وفاة الشيخ إبراهيم بعد إشاعة وفاته ظهر أمس التي أثارت ردود أفعال على صفحات " الفايسبوك"، ثم تكذيب الخبر ساعات بعد ذلك.

ويعد الشيخ إبراهيم المقيم ببلدية تخمارت ﴿شرقي تيارت﴾، واحدا من أشهر شعراء البدوي ومغني، بدأ بحلقات الغناء بالأسواق الشعبية بأسلوبه المرح، وكان له ظهور قوي في السنوات الأخيرة على عدة قنوات، وعرف بكلامه الملحون المعالج للقضايا الاجتماعية. وغنى الشيخ إبراهيم عن الحراك وقصة العياشي والحرقة والأم والأمية وغيرها من القضايا المرتبطة بالمجتمع، وشكّل مع مساعديه بوغوفالة من تيارت عازف على " القصبة" و الشيخ المصطفى من سعيدة جوقا موسيقيا اشتهر في الفترة الأخيرة بعد مروره في برامج تلفزيونية كثيرة.