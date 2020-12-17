استقبلت جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، 4032 طالبا جديدا برسم الدخول الجامعي الجديد من مجموع 5013 حاصلا على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الفارط عبر تراب الولاية، وهو ما يعني أن زهاء ألف طالب اختاروا مآرب أخرى أو اختاروا جهات جامعية أخرى لمواصلة تعليمهم.

وفي معرض مداخلته برسم الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد صباح اليوم الخميس، بقاعة جامعة المدية، عبر مديرها البروفيسور يوسف حميدي، عن تفاؤله باستقبال أزيد من 25 ألف طالب في ظروف أكثر ارتياحا بتحقيق فارق مهم بين المسجلين الجدد بالمقاعد الجامعية مقابل مغادريها من المجازين بشهادتي الليسانس والماستر والبالغ عددهم 6500 طالب، أي بفارق 2500 مقعد بيداغوجي ما سيسهم في تطبيق البروتوكول الصحي ضد تفشي كورونا بأكثر أريحية.

وأفاد المتحدث بأن جامعة المدية تستقبل هذا الموسم بسريان 85 اتفاقية مبرمة مع العديد من المتعاملين منها 29 دولية مع أوساط جامعية بالخارج في أطار التعاون البيداغوجي وتبادل الخبرات، ودعما على المستوى الوطني والمحلي لملازمة التكوين والشهادة الجامعيين مع سوق العمل، للمتخرجين ضمن 11 ميدان تكوين عبر ست كليات تضمها جامعة المدية. وفيما تم تدعيم الإطار البيداغوجي بـ 53 أستاذا جديدا التحق منهم حتى الساعة 27 أستاذا، وينتظر التحاق بقيتهم قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وتستقبل الجامعة حسبما أوضح رئيسها بموسمها الجديد تحت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الوقاية الصحية من تفشي جائحة كورونا، بانتهاج مجمل طرق التدريس المتبعة بمختلف جامعات الوطن، من تعليم حضوري مكثف وآخرين عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بتغطية تصل ثلث مجموع الطلبة.

وأكد ذات المسؤول بأن الخدمات الجامعية ستستلم خلال الأيام المقبلة، إقامة جديدة بألفي سرير إضافية بموقع القطب الجامعي الملحق الموشكة أشغاله على الانتهاء بإقليم بلدية وزرة ليصبح مجموع المقيمين بذات الموقع 4000 طالب وهو ما يمكن من استقبال طلبة الأماكن والبلديات البعيدة عن عاصمة الولاية من متابعة تحصيلهم الجامعي دون قلق وفي أجواء دراسية مريحة.