اتهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، "حمس"، رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، بخيانة مبادئه وخطه، معتبرا أن ملف التطبيع، أكبر خزي عرفته المغرب.

وقال مقري في منشور على حسابه في الفايسبوك، أن "أكبر من يناله هذا الخزي والعار هو رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باعتبار خيانته لمبادئه وخطه السابق المعادي للتطبيع بأي شكل من الأشكال وفق ما كان يصرح به هو نفسه".

وأضاف مقري أن هناك في حزب العادلة التنمية أصلاء ومناضلين صادقين في مناصرة الفلسطينيين، غير أنه إن وافقت مؤسسات هذا الحزب هذه الخيانة فهو حزب قد دخل رسميا في دائرة التصهين، وكل ادعاء بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية تدليس ممجوج وادعاء باطل، ولن يكون له أي أثر.