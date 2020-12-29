يبدي هذه الأيام مربو الماشية جنوب ولاية المدية استياء كبيرا من الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف التي باتت تثير الكثير من المخاوف لدى المربين وتهدد حتى نشاط تربية هذه الثروة الحيواينة، التي تعد مصدر رزق لغالبية سكان الجهة الجنوبية باعتبارها مناطق رعوية بامتياز، على غرار الشهبونية، بوغزول، سبت عزيز والبواعيش.

الجدير بالذكر أن سعر الشعير بلغ 45000 دج للقنطار، في وقت لا تتعدى أسعاره لدى ديوان الحبوب والبقول الجافة 25500 دج فقط.

من جهة أخرى، قفز سعر النخالة إلى 4000 دج، بينما سعرها الحقيقي لا يتعدى 1700 دج، أما سعر القرط، فقد تجاوز 800 ألف دينار، بعدما كان لا يتعدى 200 ألف دج.

وفي ظل وضعية كهذه، التي تعد قاسية لمربي الماشية، جراء المضاربة والالتهاب الجنوني للأسعار وإجراءات الغلق التحفظي للأسواق، بسبب وباء كورونا، التي ساهمت في تراجع وركود بيع رؤوس الماشية، ازدادت تكاليف ووأعباء نشاط تربية المواشي وباتت مكلفة أكثر في ظل تقلص مساحات الرعي وندرة الأمطار.

وكشف عدد من الموالين لـ"الخبر" أنهم ناشدوا الجهات القائمة على شؤون القطاع بالتدخل لنجدتهم، في وقت أن تخصيص رطل في اليوم من النخالة للماشية غير كاف، فالماشية تستهلك 2 كلغ في اليوم الواحد.

وما تخشاه هذه الفئة هو استمرار الوضع على هذا النحو ما سيجبرهم على ترك مواشيهم والتخلي عن هذا النشاط، بسبب الغلاء وهاجس الديون الذي يحاصر العديد من المربين، حيث ستكون الثروة الحيوانية مهددة بالزوال إذا لم تسارع السلطات المعنية في احتواء ما يعانيه الموالون.

هذا، وشهدت المنطقة الجنوبية للولاية هذه الأيام غزوا منقطع النظير للبدو الرحل بحثا عن الكلأ والمراعي لمواشيهم على ضفاف سد بوغزول وواد شلف ونهر واصل بالشهبونية.