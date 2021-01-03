تتواصل عملية البحث والتمشيط لوحدات الجيش الوطني الشعبي بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة، والتي أسفرت اليوم الأحد عن القضاء على إرهابيين آخرين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "تبعا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بنفس المنطقة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم على إرهابيين اثنين آخرين خطيرين واسترجعت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية إلى القضاء على ستة إرهابيين واسترجاع ستة أسلحة نارية".

وأضاف البيان "أثناء هذه العملية، استشهد في ميدان الشرف العريف راشدي محمد رابح، وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم االفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الشهيد وذويه، وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".