4 يناير 2021
Toggle navigation
أخبار الوطن
العالم
رياضة
مجتمع
إسلاميات
ثقافة
البوم الفديو
الارشيف
نقطة نظام
مال و أعمال
منوعات
عيادة الخبر
عالم حواء
روبورتاجات
الخبر الرقمي
سوق الكلام
المدير العام الأسبق لـ"الخبر" في ذمة الله
ثقافة
4 يناير 2021 (
) -
ف. غدير
0
قراءة
+
-
انتقل إلى رحمة الله، ليلة أمس، شريف رزقي، المدير العام الأسبق وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"الخبر".
شارك مع أصدقائك
فايسبوك
تويتر
جووجل+
إيميل
طبع
شاركنا رأيك
أرسل
مواضيع ذات صلة
وفاة الكاتب والصحفي مرزاق بقطاش
الفنان بن ذهيبة البوقيراتي في ذمة الله
عثمان سناجقي دائما في الذاكرة
ثقافة: حوار مع الدكتورة آمنة بلعلى
وفاة المخرج السوري حاتم علي
الأكثر قراءة
هذا ما دار بين القاضي والمتهمين في ملف "التآمر"
29213 قراءة
أمطار وثلوج على هذه الولايات
11762 قراءة
النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء
7951 قراءة
السفير السعودي يشرف على تسليم مستشفى الكلى ببسكرة
6513 قراءة
آخر أرقام كوفيد-19 في الجزائر
5261 قراءة
الطقس
الولايات..
الجزائر العاصمة
°C
تعديلات الطقس
المدينة
أدرار
الشلف
الأغواط
أم البواقي
باتنة
بجاية
بشار
البليدة
البويرة
تمنراست
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية
مستغانم
المسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إليزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف
تيسمسيلت
الوادي
خنشلة
سوق أهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلى
النعامة
عين تموشنت
غرداية
غليزان
حفظ
دخول
اسم المستخدم
كلمة السر
دخول