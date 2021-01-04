المدير العام الأسبق لـ"الخبر" في ذمة الله

ثقافة
4 يناير 2021 () - ف. غدير
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انتقل إلى رحمة الله، ليلة أمس، شريف رزقي، المدير العام الأسبق وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"الخبر".

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