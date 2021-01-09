كشف مصدر موثوق، أن الرئيس عبد تبون سيعود قريبا الى ألمانيا لمتابعة العلاج أو اجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل ان استدعى الأمر ذلك.

حسب نفس المصدر فان الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات اصابته بفيروس كورونا.

وأضاف "رئيس الجمهورية سيعود إلى المانيا لعلاج قدمه أو اجراء عملية جراحية بسيطة". وكان من المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن لمعالجة بعض الملفات المستعجلة من بينها التوقيع على قانون المالية 2021 .

وختم المصدر "ليس هناك داع للقلق فكان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة والدليل أن علاج قدمه تم تأجيله لأن الحالة ليست مستعجلة طبيا".