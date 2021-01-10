أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم منح تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية، وذلك في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لأجل الشروع في حملة التلقيح المقررة خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح البيان أن وزارة الصناعة الصيدلانية "تعلن أنه تم اليوم الأحد 10 جانفي 2021 منح تسجيل اللقاح الروسي GAM-COVID-Vac (سبوتنيك-V) من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية وفقا لنتائج اجتماع لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري المنعقد في نفس اليوم، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وذلك في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للتكفل بعملية تسجيل اللقاح لأجل الشروع في حملة التلقيح المقررة خلال شهر يناير 2021".