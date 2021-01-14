تحدث المدير الرياضي لفريق أولمبيك ليون الفرنسي عقب ترسيم صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى صفوف " لوال".

وقال "جونينيو" في معرض حديثه عن سليماني وما ينتظره من اللاعب هذا الموسم. " تحدثنا كثيرا خلال بداية الموسم، لدي إعجاب واحترام كبير له لالتزامه على أرض الملعب، لديه عقلية رائعة، لديه خبرة كبيرة، وهذا أمر مهم لأن المجموعة شابة، حاولنا ضمه في بداية الموسم لكن الأمر لم ينجح".

وأضاف: "على الرغم من أنه كان يفتقر إلى السرعة لفترة من الوقت، أعتقد أنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت لاستعادة لياقته، إنه هداف، بالنسبة لي، أفضّل أن يسجل مهاجم 12 أو 15 هدفا بدلاً من 25، لكن ذلك يجعلك تقاتل أكثر".

وواصل في ذات السياق: " لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب، ما زلنا فريقًا غير حاد بدون الكرة ولا نسجل الكثير من الأهداف عن طريق الركلات الثابتة وخيار إسلام كان من أجل هذا".

وأردف :" كانت رغبته في المجيء هي نفسها مع اللاعب تينو (كاديوير) ، إن رؤية اللاعبين الذين يأتونك و يظهرون الرغبة في ارتداء القميص..هذا أمر مهم".

وختم حديثه :" إسلام سليماني لم يرتد قميص النادي على أرض الملعب حتى الآن، لكن من الواضح أنه سجل بالفعل الكثير من النقاط في قلوب جماهير ليون".