استأنف مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، المحاكمة الخاصة بملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي يتابع فيها أحمد أويحيى وسلال ورجال أعمال، واليوم خصص لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

ودافع محامي الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بن كراودة أمين، بشأن تصريحات موكله حول السبائك الذهبية التي أهداها له قادة من الخليج :"لم أشاهد رشوة دون راشي هذه التهمة التي نسبت لموكلي لديها عناصر لتحديدها أين العلاقة السببية أو الرشوة بحد ذاتها".

وتابع المحامي خلال المرافعة "تصريحات السبائك الذهبية، جاءت من بشار ومن سجن العبادلة ولو كانت من مجلس قضاء العاصمة لما كانت لتكون، هناك ما يعرف بالكذب المشروع مراعاة للظروف ولهذا فضل موكلي الحديث عن السوق السوداء وليس الغرفة السوداء وعن الطابق الرابع وليس القبو الرابع".

ودافع المحامي بن كراودة أمين، عن أويحيى حيث قال: أحمد أويحيى ليس من العصابة وشريف والتاريخ سينصفه مثلما أنصف مصالي الحاج وبن بلة".