أعلن المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع قناة تلفزيونية شبابية تعزّز نهج إذاعة "جيل أف أم".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لتأسيس إذاعة جيل أف أم، كشف محمد بغالي عن شراكة مع نظيره للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان لتفعيل جهود مؤسستي الإذاعة والتلفزيون والعمل المشترك من أجل تجسيد مشروع "قناة تلفزيونية شبابية" تسير على نهج إذاعة "جيل أف أم" لتكون بذلك صوتًا وصورة للجزائر.

بالتزامن، أبرز بغالي الأهمية البالغة لإذاعة "جيل أف أم" كرافد إعلامي يساهم - حسبه - في "تكوين وتعزيز الذوق الرفيع لمختلف فئات وشرائح المجتمع الجزائري"، على حد تعبيره.

وجدّد بغالي بالمناسبة "دعم الإذاعة الوطنية لهذه الإذاعة الشبانية وطاقمها ولكل ما من شأنه ترقية الثقافة والفن الرفيع في الجزائر ولمّ اللحمة الوطنية".