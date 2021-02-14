أثنى مدرب نادي الاتحاد المنستيري لسعد جردة على الثنائي العربي رياض محرز ومحمد صلاح نجما لاعبا مانشستر سيتي وليفربول الانجليزي.

وقال التقني التونسي للصفحة الرسمية لنادي على الفايسبوك في معرض حدثيه عن المواجهة المرتقبة اليوم ضد الوداد البيضاوي ضمن لقاءات كأس الكاف :" .. صراحة اليوم لا يوجد نجوم لكرة القدم في البلدان العربية ، النجوم في أوروبا فقط مثلا محرز وصلاح ، النجم هو من يذهب إلى أوروبا ويفتك مكانة أساسية في البايرن ، السيتي وليفربول..حينها مرحبا بك".

وأضاف :"في تونس ، المغرب والجزائر لوجود للاعبين نجوم على مستوى الأندية المحلية ، هناك محرز وصلاح كما قلت ، كما هناك كريستيانو وميسي ، أتذكر ماجر كان في وقته نجما كذلك ، أما الآن لا وجود للنجوم في البلدان العربية.