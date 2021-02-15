كشفت شركة سوناطراك، اليوم الإثنين، عن انجازاتها خلال سنة 2020.

وحسب بيان سوناطراك، فإن عمليات التكرير سجلت ارتفاعا بنسبة 7.4 % مقارنة بسنة 2019، من حجم البترول والنفط المكثفات المعالج، ليرتفع بذلك من27.2 مليون طن إلى 29.1 مليون طن.

كما بلغت عمليات التكرير مستويات ممتازة في إنتاج المواد البترولية، حيث حققت مستويات قياسية في إنتاج المازوت ( 9.5 مليون طن ) ومن البنزين (3.4) مليون طن. وأضاف البيان ، أن ارتفاع وتيرة الإنتاج بمصفاة الجزائر العاصمة، ساهم بشكل ملحوظ في توقيف استيراد المازوت منذ شهر مارس 2020، وتوقيف استيراد البنزين منذ شهر أوت من نفس السنة.

من جهة أخرى، تمكنت سوناطراك، ولأول مرة منذ عشر سنوات، من تصدير كميات من البنزين والمازوت.