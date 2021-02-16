قد يبدو أن تعلم كيفية إنشاء قناة على "يوتيوب" أصعب من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك وإنستغرام، لكننا سنجعل منها مهمة سهلة بشرح الطريقة بالتفصيل خطوة بخطوة:

كيفية إنشاء قناة على يوتيوب في 4 خطوات بسيطة

يعتبر يوتيوب ثاني أكثر مواقع الويب زيارة في العالم بعد غوغل، وينضم إليه 1.9 مليار مستخدم جديد بشكل شهري، كما يتم تحميل 500 ساعة من الفيديو على الموقع كل دقيقة. وإذا كنت تفكر بإنشاء قناة على يوتيوب ما عليك سوى إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بإنشاء حساب Google بالغالب أنت تملك مسبقاً حساباً على غوغل خصوصاً إذا كنت تستخدم الـ Gmail أو خرائط غوغل أو Google Play أو أي خدمة أخرى من خدمات غوغل. وإذا كنت تملك حساباً بالفعل انتقل إلى الخطوة الثانية، أما إذا لم تكن تملك واحداً فالأمر بغاية السهولة كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة غوغل وإنشاء عنوان بريد خاص بك على Gmail.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب علامة تجارية على يوتيوب يمنحك حساب غوغل الخاص بك حساب يوتيوب تلقائياً، ومع ذلك إذا أردت تكوين قناتك الخاصة ستحتاج إلى إنشاء حساب علامة تجارية. كل ما عليك فعله هو ما يلي:

1ـ قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب باستخدام تفاصيل حساب غوغل الخاص بك.

2 ـ انتقل إلى صفحة قنوات يوتيوب الخاصة بك، إذا لم تنشئ قناة يوتيوب من قبل، فسترى فقط حسابك الشخصي. أما إذا كانت لديك بالفعل قناة علامة تجارية حالياً، فستراها أيضاً. لإنشاء قناة علامة تجارية جديدة، انقر فوق إنشاء قناة جديدة.

3ـ أدخل اسم علامتك التجارية وانقر فوق إنشاء. يمنحك حساب علامتك التجارية إمكانية الوصول إلى YouTube Analytics ، والتي تمنحك تفاصيل حول من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ونوع المحتوى الذي يستجيبون له بشكل أفضل.

الخطوة الثالثة: أضف هوية علامتك التجارية كما هو الحال مع أي قناة اجتماعية، عندما تبدأ قناة على يوتيوب، من المهم تقديم هوية قوية للعلامة التجارية. تستطيع إضافة الصورة التي ترغب بها لتمثل شعار قناتك أو علامتك التجارية على يوتيوب.

1ـ قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب على جهاز كمبيوتر، وانتقل إلى قناتك وانقر فوق تخصيص القناة أو. Customize channel

2ـ انقر فوق علامة التبويب "حول" أو About ، ثم قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى "الروابط " Links

3ـ انقر فوق رمز القلم الرصاص لإضافة روابط ستظهر فوق صورة شعار القناة.

4ـ أدخل الروابط التي ترغب بتضمينها في قناتك على يوتيوب.

الخطوة الرابعة: قم بتحميل الفيديو الأول الخاص بك بهذه الطريقة تكون قد أتممت إنشاء قناتك على يوتيوب، وحان الوقت الآن لإضافة المحتوى.

1ـ سجّل الدخول إلى حسابك على يوتيوب .

2ـ انقر فوق الزر "إنشاء فيديو" أو "نشر" في الجزء العلوي من شاشتك.

3ـ انقر فوق تحميل الفيديو.

4ـ حدد الفيديو الذي تريد تحميله من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5ـ أثناء تحميل الفيديو، أضف عنواناً لا يزيد على 100 حرف ووصفاً لا يزيد على 5000 حرف. وتأكد من تضمين كلمات رئيسية ذات صلة في وصف الفيديو الخاص بك، ولكن تجنب حشو الكلمات الرئيسية.

6ـ انقر فوق نشر.