البطولة الإفريقية للجيدو: ثلاث ميداليات للجزائر

افتك المصارعون الجزائريون ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية) خلال منازلات اليوم الأول من البطولة الإفريقية 2024 للجيدو (فردي-أكابر)، التي جرت، اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتوج بالميدالية الذهبية المصارع قيس مدثر (أقل من 66 كلغ) المتغلب في النهائي على المصري, أحمد عبد الرحمن, في الوقت الذي عادت فيه البرونزيتين لكل من محمد عبد الموجود (مصر) وإيدميلسون بيدرو (الكونفدرالية).

وأحرزت الجزائر الميدالية الفضية بفضل المصارعة حورية قدور في وزن (أقل من 48 كلغ) عقب خسارتها في النهائي أمام التونسية، أميمة بديوي.

أما الميدالية البرونزية التي حصدتها الجزائر، اليوم، فجاءت بواسطة فايزة عيساحين في وزن (- 52 كلغ).

من جهتهما، عجز المصارعان الجزائريان : يمينة حلاطة (- 57 كلغ) وعبد الرحيم لعليوي (- 60 كلغ)، عن بلوغ منصة التتويج في وزنيهما.

وتعرف هذه البطولة القارية، المستمرة إلى غاية 27 أبريل الحالي، مشاركة 190 مصارعا يمثلون 34 بلدا إفريقيا، منهم 16 جزائريا.

ويمثل الألوان الوطنية تسعة مصارعين رجال وسبع سيدات، الذين أجروا تربصا تحضيريا مغلقا بالمركب الاولمبي بوهران تحسبا لهذا الحدث القاري.