خسارة جديدة تبعد الشباب عن حسابات اللقب

مني شباب بلوزداد بخسارة ثانية على التوالي عندما تنقل اليوم السبت إلى مدينة خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وبعد أن انتهى الشوط الأولى بالتعادل السلبي، افتتح المدافع سعدو باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ47، قبل أن يعدل مزيان للزوار في الدقيقة الـ64، غير أن الدقيقة الـ90 حملت هدف الفوز لـ"السيسكاوة" عن طريق ضربة جزاء نفذها سامر.

وبهذه النتيجة يخرج شباب بلوزداد بنسبة كبيرة من حسابات التتويج بعدما بقي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق 14 نقطة كاملة عن الرائد مولودية الجزائر قبل 6 جولات على نهاية الموسم، ويتجه أبناء العقيبة لفقدان اللقب لأول مرة منذ 4 سنوات.

في المقابل، يتنفس اتحاد خنشلة بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلته يدخل ضمن حسابات السقوط، حيث رفع رصيده إلى النقطة الـ31 في المركز الحادي عشر.