انطلقت اليوم الخميس، في محكمة الجنايات بالدار البيضاء، محاكمة المتهمين في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل الذي قطع الإرهابيون رأسه عام 2014 في الجزائر، بعد تأجيلها بداية الشهر.

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي وهو عنصر في جماعة "جند الخلافة" الإرهابية، الموالية لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" التي تبنت العمليّة.

في سيارة إسعاف وتابع الجلسة من كرسيه المتحرك، يرافقه فريق طبيّ ويراقبه عناصر من قوات للدرك، وكان مقررا عقد المحاكمة في 4 فيفري، لكنها أُجلت أسبوعين بطلب من الدفاع على خلفية الوضع الصحيّ لحمزاوي.

وتفيد لائحة الاتهام، أن 14 شخصا ملاحقون في هذه القضية، ثمانية يشتبه بأنهم شاركوا في خطفه وقطع رأسه، وستة آخرون للاشتباه بـ"عدم تبليغهم عن الجناية". وعبد المالك حمزاوي هو المتهم الوحيد بالقتل الذي يحاكم حضوريا، أما السبعة المتبقين فيحاكمون غيابيا. ويمثل أمام المحكمة خمسة من بين الأشخاص الستة المتهمين بعدم التبليغ عن الجريمة، هم مرافقو الضحية مومن عبد الكريم أوقارة وحمزة بوقاموم وأسامة دهندي وكمال سعدي وأمين عياش.

وتصل عقوبة "جنحتي عدم التبليغ عن جناية وعدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة"، إلى خمس سنوات سجنا وفق قانون العقوبات. المتهم السادس هو المقاول عمارة فرج الله، وكان الخاطفون قد سرقوا سيارته لنقل الضحية غورديل وتأخر في إبلاغ مصالح الأمن، وفق لائحة الاتهام.

وينحدر إيرفيه غورديل (55 عاما) من نيس، وهو مدرب تسلق ودليل جبال مولع بالمغامرة، وجاء إلى الجزائر بدعوة من رفاقه المحليين من أجل استكشاف منطقة تسلق جديدة في جبال جرجرة.