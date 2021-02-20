Getty Images تحقق الشرطة في مركز بو للاجئين في الحادث الذي وقع عند العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش

لقي مدير مركز للاجئين في مدينة بو جنوب غربي فرنسا مصرعه طعنا في هجوم يعتقد أن مهاجرا سودانيا هو من قام به.

ووقع حادث الطعن عند نحو الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، وألقي القبض على المشتبه به.

وتشير تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية إلى أن المهاجم هو رجل في الثامنة والثلاثين من عمره وكان يقيم في السابق في ذلك المركز.

ولا يعتقد أن الهجوم مرتبط بعمل إرهابي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس بريس" للأنباء.

وقال فرانسوا بايرو رئيس بلدية مدينة بو إنه جرى مؤخرا رفض منح وضع اللجوء للمشتبه به، مؤكدا أنه أمضى بالفعل فترة في السجن.

وأضاف بايرو لإذاعة "فرانس بلو": "إنها مأساة رهيبة، ناهيك عن أن الضحية أمضى حياته المهنية في مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء".

ولم يجر بعد الإفصاح عن اسم الضحية الذي يبلغ من العمر 46 عاما.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه سيلتقي بالمسؤولين في مركز اللاجئين اليوم الجمعة، وقدم "تعازيه الحارة" لأسرة الضحية.