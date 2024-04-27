البليدة: العثور على جثة سائق بمنحدر في الشريعة

عثرت مصالح الإنقاذ في دائرة بوينان بالبليدة، نهاية الأسبوع، على جثة سائق سيارة، اختفى منذ أسبوعين تقريبا، بمنحدر ، على الطريق المؤدي نحو حظيرة الشريعة السياحية.

و افادت المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، أن الضحية الاربعيني أضحى محل بحث، بعد اختفائه عن محيطه العائلي فجأة في ظروف غامضة ودون أسباب ، إلى غاية العثور عليه و التبليغ عن سيارة ،ظهرت أنها انحرفت. عن الطريق و هوت في منحدر عميق بحدود 70 مترا، وهو ما جعله يختفي عن الأنظار، ثم أن الطريق قليل الحركة، بين بوينان والشريعة، وهو ما اطال في عملية البحث عنه.