الطارف: الشرطة تطيح ببارون المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحجار في الطارف من الإطاحة بشخص من كبار مروجي المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 48 سنة، وينحدر من نفس المنطقة.

تفاصيل القضية جاءت على اثر معلومات تفيد بوجود أحد المسبوقين قضائيا ومعروف بسلوكه الإجرامي ينشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.

التحريات الميدانية المعمقة التي باشرها محققي ذات المصلحة، أفضت إلى تحديد مكان المعني و مكان تخزين هذه السموم، ومواصلة للتحقيق بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا ومن خلال خطة عملياتية محكمة تم توقيفه وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية و بعد تفتيش مسكنه تم ضبط كمية أخرى من هذه السموم.

هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن ضبط 1354 قرص مؤثر عقلي منها 84 قرص من المخدرات الصلبة اكستازي و مبلغ مالي 49300 دج من العائدات نشاطه وأسلحة بيضاء محظورة.

ومنها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار عن قضية حيازة، تخزين و تهريب المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي أين صدر في حقه أمر ايداع بمؤسسة إعادة التربية.