جامعة ورقلة .. ورشة عمل وطنية حول الانتقال الطاقوي

نظمت جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اليوم، ورشة عمل وطنية حول "الانتقال الطاقوي: الهيدروجين وتحلية المياه" بحضور مديرا جامعتي ورقلة وغرداية وكذا عميد كلية التكنولوجيا بجامعة المسيلة ونائب مدير المدرسة العليا للطاقات المتجددة بباتنة.

وقال بيان صادر عن جامعة ورقلة، أن ورشة العمل المذكورة "ضمّت سلسلة من المحاضرات والجلسات التفاعلية بمشاركة خبراء وأكاديميين بارزين من جميع أنحاء البلاد، حيث تمّ تسليط الضوء على التحديات الخاصة بتحلية المياه في المناطق الجافة، وكذلك الفرص التي يوفرها الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة متجددة ونظيفة".

وأضاف البيان أن الورشة تناولت "مواضيع هامة مثل إدارة المياه المستدامة، إذ ناقش المشاركون سبل إدارة موارد المياه بشكل مستدام، خاصة في ظلّ التحديات المناخية المتزايدة، كما تمّ تشجيع المشاركين على تبادل الأفكار والخبرات لتحفيز روح المبادرة والابتكار في مجالي تحلية المياه والهيدروجين الأخضر في الجزائر".

كما نظم طلبة جامعة ورقلة من قسم الهيدروجين وقسم هندسة الطرق ونوادي التخصصين معرضًا تقنيًا على هامش الورشة، عرضوا فيه نماذج وتقنيات حديثة لإنتاج الهيدروجين وتحلية المياه، في حين شارك مركز الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية بورقلة CRAPC، بعرض لأجهزة التحاليل الميدانية للمياه.

وحسب البيان نفسه فقد أثنى المشاركون على الورشة، واعتبروها فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والمعلومات حول تقنيات الهيدروجين وتحلية المياه، وبحث سبل الاستفادة من هذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة الوطنية يأتي "في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة والتحول نحو اقتصاد أخضر، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوصيات السيد الوزير الأول بمناسبة الذكرى 51 لتأميم المحروقات".