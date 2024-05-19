حجز كمية كبيرة من المهلوسات في عدة ولايات

شل الأمن الحضري الأول "كركوبة" بالقليعة في تيبازة، نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وطرح عملة مزورة للتداول، وأوقف 6 من عناصرها حجزت لديهم ازيد من 3 آلاف كبسولة من المؤثرات العقلية وأوراق نقدية مزورة من بالعملة الوطنية .

أفادت مصالح أمن ولاية تيبازة ، اليوم ، بوضع حد لنشاط هذه الشبكة بناء على معلومات مستقاة عن نشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وإخفاء المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة.

بعد تكثيف التحريات على إثر المعلومات الواردة إليهم أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول كركوبة بالقليعة، 03 أشخاص مشتبه فيهم من أفراد الشبكة على متن مركبة سياحية بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية التي كانت معدة للنقل والترويج.

واستكمالا للأبحاث تم توقيف 03 أشخاص آخرين مشتبه فيهم ينشطون ضمن نفس الشبكة، لتسفر العملية في مجملها عن توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المختصة مع ضبط 3004 كبسولة من المؤثرات العقلية واسترجاع أكثر من 90 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة والمركبة المستعملة وأوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.

في ذات السياق، تمكنت مصالح امن ولاية المدية من وضع حد لنشاطات عدة جماعات اجرامية بمختلف مناطق الولاية مختصة في الاتجار بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية .

وافادت ذات المصالح في بيان لها انها تمكنت على اثر تنشيط عنصري الاستعلام والتحري تم توقيف اكثر من 21شخصا مشتبه فيهم وحجز اكثر من 9000 الاف قرص مهلوس من مختلف الانواع و اسلحة بيضاء ومبالغ مالية من عائدات الاتجار بهذه السموم وهواتف نقالة، وقد تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية.

وفي ولاية الاغواط، حجز اعوان المديرية الجهوية للجمارك، في اقليم الاختصاص بولاية الجلفة 21 الف قرص مهلوس بعد تفتيش سيارة بها زوجين و3 اطفال بعين وسارة شمال الجلفة.